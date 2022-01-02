Врачи обнаружили новый симптом штамма коронавируса Omicron

Хрипота в голосе может являться признаком заражения новым штаммом коронавируса Omicron.
Об этом заявил директор крупнейшей в Южно-Африканской Республике (ЮАР) медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч, пишет The Sun.
По мнению Роуча, этот симптом может проявляться гораздо раньше, чем могут быть обнаружены другие симптомы.
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Чаще всего хрипоту в голосе сопутствует першение в горле. Другими признаками инфицирования новым штаммом могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице.
За минувшие сутки, 1 января, в Украине зарегистрировали 1863 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 108 детей и 12 медработников.
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