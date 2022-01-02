В Украине 108 детей инфицировались Covid-19

Пункты прививок 1 и 2 января в Украине не работают. Фото: pixabay

За минувшие сутки, 1 января, в Украине зарегистрировали 1863 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 108 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали 0 человек, летальных исходов - 98, поправилось - 2 259 человек.

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За все время пандемии в Украине выявили 3 674 538 случаев Covid-19, умерли 96 187 больных, поправились 3 477 188 человек, провели ПЦР-тестирований – 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 76;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ровенская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

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