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воскресенье, 02 января 2022 09:28

В Украине 108 детей инфицировались Covid-19

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В Украине 108 детей инфицировались Covid-19
Пункты прививок 1 и 2 января в Украине не работают. Фото: pixabay

За минувшие сутки, 1 января, в Украине зарегистрировали 1863 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 108 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали 0 человек, летальных исходов - 98, поправилось - 2 259 человек.

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За все время пандемии в Украине выявили 3 674 538 случаев Covid-19, умерли 96 187 больных, поправились 3 477 188 человек, провели ПЦР-тестирований – 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 277;
Винницкая область – 76;
Волынская область – 36;
Днепропетровская область – 66;
Донецкая область – 16;
Житомирская область – 127;
Закарпатская область – 76;
Запорожская область – 48;
Ивано-Франковская область – 103;
Киевская область – 85;
Кировоградская область – 45;
Луганская область – 6;
Львовская область – 115;
Николаевская область – 48;
Одесская область – 75;
Полтавская область – 100;
Ровенская область – 54;
Сумская область – 74;
Тернопольская область – 110;
Харьковская область – 90;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 72;
Черкасская область – 40;
Черновицкая область – 42;
Черниговская область – 81.

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.

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Дата
02
января

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