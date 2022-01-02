В Украине 108 детей инфицировались Covid-19

За минувшие сутки, 1 января, в Украине зарегистрировали 1863 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 108 детей и 12 медработников.
Об этом сообщает Минздрав.
Госпитализировали 0 человек, летальных исходов - 98, поправилось - 2 259 человек.
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За все время пандемии в Украине выявили 3 674 538 случаев Covid-19, умерли 96 187 больных, поправились 3 477 188 человек, провели ПЦР-тестирований – 16 816 266.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.
С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 277;
Винницкая область – 76;
Волынская область – 36;
Днепропетровская область – 66;
Донецкая область – 16;
Житомирская область – 127;
Закарпатская область – 76;
Запорожская область – 48;
Ивано-Франковская область – 103;
Киевская область – 85;
Кировоградская область – 45;
Луганская область – 6;
Львовская область – 115;
Николаевская область – 48;
Одесская область – 75;
Полтавская область – 100;
Ровенская область – 54;
Сумская область – 74;
Тернопольская область – 110;
Харьковская область – 90;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 72;
Черкасская область – 40;
Черновицкая область – 42;
Черниговская область – 81.
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