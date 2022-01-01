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суббота, 01 января 2022 16:27

В Японии разрабатывают пожиненную вакцину от коронавируса

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В Японии разрабатывают пожиненную вакцину от коронавируса
За основу взяли вакцину от оспы. Фото: pixabay

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.

Об этом сообщает The Japan Times.

Фармкорпорация Nobelpharma планирует начать клинические испытания вакцины в 2023 году.

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За основу учёные взяли вакцину против оспы.

По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спаечный белок вируса SARS-CoV-2.

Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет. Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект более 20 месяцев.

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