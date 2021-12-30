Бустерную дозу вакцины от Covid-19 рекомендуют делать украинцам старше 60 лет

Рассказали кому нужна бустерная доза от Covid-19. Фото: Reuters

В Украине рекомендовали бустерную прививку от Covid-19 для людей старше 60 лет.

"На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60 лет", - заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспильне".

Такую рекомендацию поддержала Национальная техническая группа экспертов.

Бустерную прививку от коронавируса будут вводить через шесть месяцев после завершения базового курса вакцинации.

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - добавил Кузин.

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