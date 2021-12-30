В одной из областей Украины зафиксировали новые случаи инфицирования Omicron

Инфицированные вернулись из Италии. Фото: pixabay

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.

Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии.

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Прививки против коронавируса женщины делали.

После возвращения у женщин ухудшилось самочувствие, и они обратились в больницу.

В Киеве зафиксировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron.