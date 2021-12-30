В одной из областей Украины зафиксировали новые случаи инфицирования Omicron

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса Omicron.
Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.
Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии.
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Прививки против коронавируса женщины делали.
После возвращения у женщин ухудшилось самочувствие, и они обратились в больницу.
В Киеве зафиксировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron.
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