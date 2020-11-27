Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19

Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Фото: pixabay.com

Реабилитация после перенесенного Covid-19 предусматривает дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.

Об этом сообщил анестезиолог, профессор Сергей Дубров в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. В самом деле, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель. Постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика и адекватное рациональное питание", – сказал Дубров.

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За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655. Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693 407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные.