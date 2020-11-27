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Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация

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Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 693 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655.

Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693 407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 326 238 пациентов, из них за последние сутки - 8843, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 65539 случаев;
Винницкая область - 16 710 случаев;
Волынская область - 23 273 случая;
Днепропетровская область - 34 888 случаев;
Донецкая область - 21 786 случаев;
Житомирская область - 28 481 случай;
Закарпатская область - 22 748 случаев;
Запорожская область - 28 229 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;
Киевская область - 35 235 случаев;
Кировоградская область - 4824 случая;
Луганская область - 6061 случай;
Львовская область - 44 509 случаев;
Николаевская область - 17 167 случаев;
Одесская область - 41 501 случай;
Полтавская область - 20 701 случай;
Ровенская область - 29 875 случаев;
Сумская область - 26 590 случаев;
Тернопольская область - 27 050 случаев;
Харьковская область - 54 028 случаев;
Херсонская область - 9633 случая;
Хмельницкая область - 28 350 случаев;
Черкасская область - 21 402 случая;
Черновицкая область - 33 018 случаев;
Черниговская область - 17 113 случаев.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.

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