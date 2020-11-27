Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 693 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655.

Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693 407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 326 238 пациентов, из них за последние сутки - 8843, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К февралю коронавирусом переболеет 10 млн украинцев - Геращенко

Ситуация в областях:

г. Киев - 65539 случаев;

Винницкая область - 16 710 случаев;

Волынская область - 23 273 случая;

Днепропетровская область - 34 888 случаев;

Донецкая область - 21 786 случаев;

Житомирская область - 28 481 случай;

Закарпатская область - 22 748 случаев;

Запорожская область - 28 229 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;

Киевская область - 35 235 случаев;

Кировоградская область - 4824 случая;

Луганская область - 6061 случай;

Львовская область - 44 509 случаев;

Николаевская область - 17 167 случаев;

Одесская область - 41 501 случай;

Полтавская область - 20 701 случай;

Ровенская область - 29 875 случаев;

Сумская область - 26 590 случаев;

Тернопольская область - 27 050 случаев;

Харьковская область - 54 028 случаев;

Херсонская область - 9633 случая;

Хмельницкая область - 28 350 случаев;

Черкасская область - 21 402 случая;

Черновицкая область - 33 018 случаев;

Черниговская область - 17 113 случаев.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.