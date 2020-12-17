ВОЗ посоветовала, как Украине улучшить борьбу с коронавирусом

ВОЗ уверяет, что проведение массового тестирования в стране возможно, если не будет отбирать ресурсы у традиционного ПЦР-тестирования. Фото: pixabay

Каждая страна может улучшить отслеживание контактов и карантин.

Это позволит более эффективно бороться с пандемией коронавируса, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью "РБК-Україна".

По его словам, тестирование на коронавирус должно помогать отслеживать происхождение инфекции и останавливать передачу вируса.

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"Что каждая страна может улучшить, так это отслеживание контактов и карантин, когда тест будет проведен. Потому что иначе вы тестируете - а зачем вы тестируете? Чтобы знать, где инфекция, откуда она и как остановить передачу", - заявил Клюге.

ВОЗ уверяет, что проведение массового тестирования в стране возможно, если не будут отбирать ресурсы у традиционного ПЦР-тестирования.

"Вы можете проводить это в обществах с высокой степенью передачи, так как используемый вами тест не является традиционным ПЦР, это тест на антигенные клетки. Так что в этом смысле это возможно, если в сообществе высокий уровень распространения инфекции", - отметил Клюге.

Он утверждает, что важно, чтобы медицинская система могла справиться с подтвержденными случаями.

"Вы должны иметь возможность отследить контакты, изолировав всю цепочку, также важно то, сколько раз вы это будете делать. Потому что если вы сделаете это сегодня, то через месяц ситуация может быть другой", - добавил директор Европейского бюро ВОЗ.

Из-за несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции во время праздников в первые недели 2021 года в Европе возможны новые вспышки Covid-19. В связи с пандемией жителям Европы рекомендуется по возможности праздновать Рождество и Новый год на улице. Такой пункт содержится в рекомендациях ВОЗ.