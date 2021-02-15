ВОЗ назвала новую угрозу "южноафриканского" штамма Covid-19

Штамм коронавируса из ЮАР опасен для людей, которые уже переболели. Фото: pixabay

Исследования показали, что люди, которые перенесли коронавирус и имеют антитела, массово заражаются мутировавшим вариантом Covid-19 с ЮАР.

Официально о новом варианте инфекции сообщили в декабре прошлого года, его назвали 501Y.V2, пишет CNBC.

Оказалось, что он превосходит в ряде стран и вытеснил другие штаммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай не дал ВОЗ данные о первых случаях Covid-19 в стране

По словам Сумии Сваминатан, главной научной сотрудницы ВОЗ, испытания вакцин, которые до сих пор проводили в Южной Африке, а также в Бразилии с другими кандидатами, показали полную защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти.

Во время этих исследований не зарегистрировали ни одного случая смерти. Вакцинация может также снизить скорость распространения новых штаммов.

В то же время, экс-глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готлиб считает, что одно лишь увеличение объемов вакцинации - недостаточная мера для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса.

В Украине пока что не обнаружили новые штаммы Covid-19. В ближайшее время получат результаты анализа нескольких образцов.