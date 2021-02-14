Объяснили, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса

В Украине новые штаммы пока не обнаружили. Фото: pexels.com

В Украине пока не обнаружили новые штаммы Covid-19.

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. В ближайшее время получат результаты анализа нескольких образцов, сказал он в эфире телеканала ICTV.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины направили в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - отметил Хабихт.

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9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы могут прийти в Украину, но власть готова им противостоять.

Ускоренную процедуру одобрения вакцин против новых штаммов коронавируса одобрили в Евросоюзе. О разработке новых вакцин сообщила компания Moderna. Она должна быть адаптированной против штамма из ЮАР.