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понедельник, 14 сентября 2020 16:58

ВОЗ назвала даты, когда коронавирус убьет много людей

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ВОЗ назвала даты, когда коронавирус убьет много людей
Следующие два месяца смертность от коронавируса возрастет. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в октябре и ноябре будет всплеск летальных случаев коронавируса.

Будет еще хуже, чем сейчас, сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает AFP.

Сейчас в европейских странах резко возросло количество заражений коронавирусом, хотя число летальных случаев остается относительно стабильним.

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 29 млн. От осложнений умерли более 920 тыс. человек.

За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала наибольший суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.

Антилидерами по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

Всего в мире зафиксировано более 28,5 млн случаев заражения Covid-19. Общее количество летальных случаев приближается к миллиону - 917, 4 тыс.

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