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понедельник, 14 сентября 2020 03:29

ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд по Covid-19

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ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд по Covid-19
Общее количество летальных случаев приближается к отметке в миллион человек. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила наибольший прирост новых случаев выявления коронавируса Covid-19 в мире. Положительный результат анализов получили 307 930 пациентов.

В ВОЗ уточнили, что предыдущим рекордом был показатель в 306 857 новых случаев заболевания. Эти данные были получены 6 сентября, сообщается на сайте организации.

Всего в мире зафиксировано более 28,5 млн случаев заражения Covid-19. Общее количество летальных случаев приближается к отметке в миллион человек - 917, 4 тысяч.

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За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек. Выздоровели от болезни за сутки - 547.

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14
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