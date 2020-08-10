Визначили кому небезпечно їсти диню

Дыню вредно есть с ягодами. Фото: molbuk.ua

В Украине начался сезон дынь. Они содержат калий, железо, витамин С, В1 и В2, каротин и фосфор. К тому же, это отличная профилактика атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней и повышенного холестерина.

Этот овощ хорошо утоляет жажду и даже помогает избавиться камни на зубах. Но им нельзя злоупотреблять.

Так отмечает диетолог Людмила Гончарова.

"Несмотря на то, что дыню относят к семейству тыквенных, содержание сахара в ней гораздо выше. Поэтому максимальная порция - 300 граммов и до 7-й вечера. Но главное - ни с чем не смешивать. Это самодостаточный продукт, он не любит соседства других фруктов или ягод, иначе будет вздутие и метеоризм. Не следует употреблять дыню, если есть какие-то нарушения слизистой, сахарный диабет", - рассказывает врач.

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В холодильнике целая дыня может храниться до недели, разрезанная - 2 дня.

Сильный запах дыни может ароматизировать другие продукты, поэтому храните ее под пищевой пленкой.

Сладкая и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим лето. Но часто не умеем ее выбирать. Специалисты советуют обращать внимание на 3 главные составляющие.