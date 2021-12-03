Вчера от коронавируса умерли 509 украинцев

Ситуация с коронавирусом в Украине, по состоянию на 2 декабря / Минздрав

Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 37,2% взрослого населения прошли полный курс вакцинации.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять не менее 40%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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За сутки 2 декабря в Украине зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Более 206,7 тыс. человек были вакцинированы. Одну дозу получили около 70,6 человек. Полностью вакцинировано - 136,1 тыс. украинцев.

Также за минувшие сутки госпитализировали около 3 тыс. человек. Умерли 509 украинцев.

Болели за период пандемии почти 3,4 млн. украинцев. В общей сложности умерли 87 566.

С начала вакцинации привито 13,6 млн человек. Из них получили одну дозу - 13,6 млн. Полностью вакцинированы - почти 11,6 млн. Вакцинация - единственный эффективный способ защититься от коронавируса, предупреждают в Минздраве.

В мире 2 декабря диагностировали более 694 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 7,5 тыс. человек.