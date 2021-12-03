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пятница, 03 декабря 2021 03:41

Вчені знайшли причину тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca

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Вчені знайшли причину тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca
Тромбоз после AstraZeneca: нашли причину. Фото: Reuters

Группа ученых из США и Великобритании установила вероятную причину тромбозов, которые в редких случаях фиксируются после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

На появление тромбозов, вероятно, влияет то, как аденовирус, используемый в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Процесс связывания может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая приводит к образованию тромбов, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances.

"Данные подтверждают, что PF4 способен образовывать стабильные связи с... аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизмов, лежащих в основе тромбозов с синдромом тромбоцитопении", - говорится в исследовании.

Тромбозы после вакцинации появляются только в крайне редких случаях, поскольку для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) ранее предупредило, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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