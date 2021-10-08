Вакцины от Covid можно комбинировать - какие именно

Делать две прививки от коронавируса лучше всего одной и той же вакциной. Но есть исключения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Украине, как и во многих других странах, разрешается в определенных случаях комбинировать различные вакцины от Covid-19", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Украины Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, в очередной раз подчеркивает Минздрав

Если тот же препарат для второй прививки недоступен, или на первую дозу произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по следующей схеме:

- первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая - Comirnaty или Moderna через 12 недель;

- первая доза Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

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"Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", - пояснили в Минздраве.

Все вакцины AstraZeneca разных производителей - Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria - имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому являются взаимозаменяемыми, напомнили в ведомстве.

Минздрав утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы. Перечень профессий, которым обязательно нужно вакцинироваться, - по силке.