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четверг, 07 октября 2021 19:13

Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно нужно вакцинироваться

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Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работников, которые не привьются в течение этого времени, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

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"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни. Почти все, кто попадает в больницу с Covid-19 - невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Автор: МОЗ
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Перечень организаций, для работников которых прививки становятся обязательными

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации сделали желтыми и зелеными. Кабмин продлил действие зеленых Covid сертификатов с 180 до 365 дней.

Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой дводознои вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.

Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки дводозною вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозною. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

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