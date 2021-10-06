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среда, 06 октября 2021 15:37

Цифра ужасает: озвучили возможное количество убитых Covid в Украине до конца года

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Цифра ужасает: озвучили возможное количество убитых Covid в Украине до конца года
До конца года в Украине может быть от 68 тыс. до 92 тыс. умерших от коронавируса, прогнозирует эксперт. Фото: pixabay.com

К концу 2021 года в Украине может быть более 68 тыс. умерших от коронавируса.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 6 октября.

Ранее КSE спрогнозировала такие сценарии развития заболеваемости Covid-19: зеленый - оптимистический, желтый - средний, черный - пессимистический.

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"По оценкам KSE, на конец 2021-го может быть от 68 тысяч умерших при оптимистическом сценарии и до 92 тысяч умерших при пессимистическом сценарии.

В текущем квартале ожидаем больше смертей, чем в любом квартале до этого. Это вызвано тем, что сейчас Delta (один из штаммов коронавируса. - Gazeta.ua) является агрессивным. Пока ожидаем, что при среднем сценарии будем иметь незначительно больше смертей, чем во втором квартале. Но все-таки больше даже среднего сценария", - сказал Ганиченко.

В Украине ежесуточно выявляют более 9 тыс. новых больных коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них к красной зоне карантина приближаются Житомирская, Луганская и Львовская области.

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Дата
06
октября

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