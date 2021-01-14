Вакцину для Украины могут закупить через иностранную фирму - СМИ

Вакцину могут купить через международного посредника. Фото: pixabay

Вакцину для Украины, возможно, будут закупать через международного посредника, а не госпредприятие "Медзакупівлі України".

Есть вероятность, что речь идет о компании Crown Agents, сообщает "Українська правда", ссылаясь на собственный источник.

Эта фирма берет процент за услуги - от 4,5% до 5%.

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"У нас есть мнение, что закупки передадут международникам. Возможно, Crown Agents. Они берут процент за услуги - от 4,5% до 5%", - сообщил источник.

Но эта информация пока не окончательная.

Министерство здравоохранения изменит компанию для закупки вакцин от коронавируса. Ведомство не может рисковать обеспечением украинцев препаратами, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Такой был его ответ на предыдущие заявления ГП "Медицинские закупки Украины" о том, что их работа остановилась.