В Минздраве ответили на обвинения о задержках с покупкой вакцин

МЗ собирается сменить компанию, чтобы закупить вакцины. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения изменит компанию для закупки вакцин от коронавируса.

Ведомство не может рисковать обеспечением украинцев препаратами, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Такой был его ответ на предыдущие заявления ГП "Медицинские закупки Украины" о том, что их работа остановилась.

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"В ближайшее время мы изменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы", - заявил он.

Также министр уверяет, что ГП "Медзакупки" продолжает работать и назвал фейком заявление компании о том, что ее работу сделали невозможной.

"Предприятие работает в штатном режиме", - заявил он.

Из-за умышленного промедления Минздрава один из производителей Covid-вакцины планирует отказаться от проведения дальнейших переговоров с Украиной. Такое сообщение 4 января получило госпредприятие "Медицинские закупки", передает "Украинская правда".