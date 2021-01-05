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вторник, 05 января 2021 13:02

Степанов срывает переговоры по закупке Covid-вакцины

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Степанов срывает переговоры по закупке Covid-вакцины
28 декабря согласовали только вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Фото: pixabay.com

Из-за умышленного промедления Минздрава один из производителей Covid-вакцины планирует отказаться от проведения дальнейших переговоров с Украиной.

Такое сообщение 4 января получило госпредприятие "Медицинские закупки", передает "Украинская правда".

"Медзакупки перенаправило Минздраву все предложения по договорам от нескольких поставщиков. 28 декабря согласовали только вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Никакой информации от Минздрава по контрактованию с другими производителями-участниками агентство не получало", – сообщил руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов.

Жумадилов уточнил, что переговоры между указанным производителем, название которого по этическим причинам он не может назвать, и Украиной пришли к финальной стадии еще 2 недели назад.

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Для Украины доза вакцины CoronaVac - Sinovac - будет стоить $17,85. Для других стран стоимость препарата отличается.

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05
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