Вакцинация британцев от Covid-19 дала первые результаты

Британские врачи делали прививки препаратами Pfizer и Oxford-AstraZeneca. Фото: unsplash.com

В Британии после вакцинации количество случаев заражения коронавируса снизилась на 65%. Также сократилось количество госпитализаций.

Врачи делали прививки препаратами Pfizer и Oxford-AstraZeneca, которые будут использовать и в Украине, передает Daily Mail.

Вакцинация вырабатывает иммунитет у пожилых людей за 3 недели, а у молодых - через 2. 1-я доза Pfizer снизила риск симптоматических инфекций на 64% для людей старше 80 лет и на 65% для молодых людей. Для тех, кто получил 2-ю дозу, уровень защиты от вируса повысился до 84% для любого возраста.

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Профессор Пол Хантер, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, сказал, что он абсолютно уверен, что правительство сможет постепенно ослабить изоляцию в течение нескольких недель, если результаты вакцинации подтвердятся.

В Великобритании обнаружили 2 новых варианта Covid-19. У них есть схожие черты со штаммами, которые ранее идентифицировали в Бразилии и ЮАР. Консультативная группа по новым респираторным угрозам заявила, что один из новых штаммов впервые обнаружили в городе Бристоль. Его обозначили, как "тревожный". Другой вариант Covid-19 обнаружили в Ливерпуле. Коронавирус находится на этапе исследования экспертами Консультативной группы.