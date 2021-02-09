В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 711
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 198
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 774
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 567
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2520
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9927
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1638
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
9
9
8
5
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн
Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 459
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 369
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 306
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 333
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 21:41

В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса

  Комментировать
В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса
Новые штаммы похожи на те, которые обнаруживали в других странах. Фото: pexels.com

В Великобритании обнаружили 2 новых варианта Covid-19.

У них есть схожие черты со штаммами, которые ранее идентифицировали в Бразилии и ЮАР, пишет Reuters.

Консультативная группа по новым респираторным угрозам заявила, что один из новых штаммов впервые обнаружили в городе Бристоль. Его обозначили, как "тревожный".

Другой вариант Covid-19 обнаружили в Ливерпуле. Коронавирус находится на этапе исследования экспертами Консультативной группы.

Оба штамма имеют мутацию E484K в шипах коронавируса. Похожие изменения ученые ранее наблюдали в штаммах из ЮАР и Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что дает массовое ношение масок: американцы поделились опытом

76 случаев заражения новыми штаммами коронавируса обнаружила Служба здравоохранения Англии. В ведомстве уверены, что вакцины на них действуют.

Вакцина совместного производства США и Германии показала высокую эффективность против двух новых штаммов коронавируса: британского и южноафриканского. Такое исследование провели ученые Медицинского отделения Техасского университета и специалисты компании Pfizer.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 235811
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 48053
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 32205
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 32130
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 27792
Мир
Коломойский будет судиться с США за $23 млн
Коломойский будет судиться с США за $23 млн Просмотров: 216
Елизавета II в десятый раз стала прабабой
Елизавета II в десятый раз стала прабабой Просмотров: 360
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
3
 Просмотров: 684
Первая арабская межпланетная миссия достигла Марса
Первая арабская межпланетная миссия достигла Марса Просмотров: 333
В России нет места для прав человека и политических свобод - Боррель
В России нет места для прав человека и политических свобод - Боррель Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
3
Против Порошенко закрыли уголовное дело
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Голосов: 6
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть