В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса

В Великобритании обнаружили 2 новых варианта Covid-19.
У них есть схожие черты со штаммами, которые ранее идентифицировали в Бразилии и ЮАР, пишет Reuters.
Консультативная группа по новым респираторным угрозам заявила, что один из новых штаммов впервые обнаружили в городе Бристоль. Его обозначили, как "тревожный".
Другой вариант Covid-19 обнаружили в Ливерпуле. Коронавирус находится на этапе исследования экспертами Консультативной группы.
Оба штамма имеют мутацию E484K в шипах коронавируса. Похожие изменения ученые ранее наблюдали в штаммах из ЮАР и Бразилии.
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76 случаев заражения новыми штаммами коронавируса обнаружила Служба здравоохранения Англии. В ведомстве уверены, что вакцины на них действуют.
Вакцина совместного производства США и Германии показала высокую эффективность против двух новых штаммов коронавируса: британского и южноафриканского. Такое исследование провели ученые Медицинского отделения Техасского университета и специалисты компании Pfizer.
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