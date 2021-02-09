В Британии обнаружили 2 новых штамма коронавируса

Новые штаммы похожи на те, которые обнаруживали в других странах. Фото: pexels.com

В Великобритании обнаружили 2 новых варианта Covid-19.

У них есть схожие черты со штаммами, которые ранее идентифицировали в Бразилии и ЮАР, пишет Reuters.

Консультативная группа по новым респираторным угрозам заявила, что один из новых штаммов впервые обнаружили в городе Бристоль. Его обозначили, как "тревожный".

Другой вариант Covid-19 обнаружили в Ливерпуле. Коронавирус находится на этапе исследования экспертами Консультативной группы.

Оба штамма имеют мутацию E484K в шипах коронавируса. Похожие изменения ученые ранее наблюдали в штаммах из ЮАР и Бразилии.

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76 случаев заражения новыми штаммами коронавируса обнаружила Служба здравоохранения Англии. В ведомстве уверены, что вакцины на них действуют.

Вакцина совместного производства США и Германии показала высокую эффективность против двух новых штаммов коронавируса: британского и южноафриканского. Такое исследование провели ученые Медицинского отделения Техасского университета и специалисты компании Pfizer.