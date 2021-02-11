Вакцина не будет гарантировать полной защиты от Covid-19

Вакцина будет защищать от тяжелых форм течения Covid-19. Фото: unsplash.com

Точно не известно, будет ли вакцина от коронавируса защищать от инфицирования. Но она защитит от тяжелых форм болезни.

Такое мнение высказал украинский инфекционист Федор Лапий в прямом эфире с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

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"Переболевшие Covid-19 имеют очень низкий риск повторно заболеть первые 3 месяца. От 3 до 6 месяцев шансы на инфицирование немного повышаются. Вакцинированы могут не беспокоиться повторным заражением сразу 6 месяцев. Это предварительные данные, поскольку исследования еще продолжаются и срок может вырасти. Но вакцина не гарантирует полной защиты от Covid-19. Таких данных никто не имеет. Зато точно известно, что препарат будет спасать от тяжелых форм. Это тоже очень хорошо. Если человек и подцепит вирус, то перенесет его легко без госпитализации. Соответственно будет меньше летальных случаев", - пояснил Лапий.

Вакцину китайского производства Sinovac незаслуженно раскритиковали в Украине. Однако она не менее действенная, чем американских и европейских производителей.