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четверг, 11 февраля 2021 16:14

Вакцину Sinovac незаслуженно раскритиковали - инфекционист

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Вакцину Sinovac незаслуженно раскритиковали - инфекционист
Инфекционист рассказал об эффективности китайской вакцины. Фото: unsplash.com

Вакцину китайского производства Sinovac незаслуженно раскритиковали в Украине. Однако она не менее действенная, чем американских и европейских производителей.

Об этом рассказал украинский инфекционист Федор Лапий в прямом эфире с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

"Китайская вакцина тоже достойная, но слишком раскритикована по разным причинам. Во-первых, считают, что если китайская, то действенная только против китайского штамма коронавируса. Это не так, потому что там взяли несколько вирусов с разных континентов. Кроме того, ее исследовали не только в Азии, но и в Турции, Латинской Америке. Дискуссию вокруг Sinovac вызвало ее тестирования в Бразилии, где она показала лишь 50,38 процента эффективности. Зато в Pfizer - более 90 процентов. Причиной таких показателей может быть то, что 2-ю дозу Sinovac ввели через 14 дней. Если бы это сделали за месяц, то количество антител была бы больше. Думаю, поспешили, чтобы быстрее зарегистрировать препарат", - объясняет инфекционист.

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Значительной проблемой также является стереотип в отношении производителей.

"Мы уже привыкли, что для нас вакцина европейского производителя это хорошо. А китайская наоборот некачественная. Но все же, это тоже мировой производитель", - добавляет Лапий.

В феврале в Украине начнется массовая вакцинация против коронавируса. Прививать году планируют около 14,3 млн человек.

Сначала доставят 117 тыс. доз американской вакцины Pfizer-Biontech, к концу 2-го квартала - около 4 млн доз от шведско-британской компании Oxford-AstraZeneca. Дополнительно купят препарат в китайской корпорации Sinovac.

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11
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