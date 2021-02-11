Будут ли делать прививки от коронавируса детям

Вакцинувати дітей від коронавірусу не планують. Фото: unsplash.com

О вакцинации детей от коронавируса речь не идет. Нигде в мире их не включали в соответствующие группы.

Из вакцин, которые получит Украина, только Pfizer разрешен детям, но с 16 лет, сказал инфекционист Федор Лапий в прямом эфире с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

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"Более 300 кандидатов вакцин ведут исследования относительно прививок для детей разного возраста. Но это пока 1-2, 2-3 фазы клинических исследований, об их результатах говорить рано. Дети болеют обычно бессимптомно или в легкие форме. Но являются основными распространителями вируса, поскольку должным образом не соблюдают правила гигиены. Потому их вакцинировать смысл есть. Однако есть и несколько причин этого не делать: вакцина для них не разрешена производителями, ее ограниченное количество, не доказано, что препараты защищают от распространения вируса - пока только от тяжелых форм болезни. Поэтому пожилым людям это важнее", - объяснил Лапий.

Для медиков в Украине стартовали семинары по вакцинации от коронавируса. Организаторами мероприятий является ВООЗ с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья.