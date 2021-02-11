ВОЗ учит украинских медиков, как вакцинировать людей от коронавируса

На семинарах специалисты и региональные координаторы рассказывать о микропланировании процесса. Фото: pixabay

Для медиков в Украине стартовали семинары по вакцинации от коронавируса.

Организаторами мероприятий является ВОЗ с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

На семинарах специалисты и региональные координаторы будут рассказывать о микропланировании процесса.

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"Организовали серию трехдневных семинаров для завершения подготовки к 1-й волне вакцинации, направленной на защиту медицинских работников больниц и скорой помощи, которые оказывают услуги пациентам с коронавирусом", - написали в сообщении.

Также на трехдневный тренинг, который начнется после семинаров, соберут мобильные и аутрич-команды. Мероприятия будут проходить при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации в соответствии с Нацпланом вакцинации населения Украины. 250 медиков, то есть 50 команд, должны привлечь к обучению и обеспечить их дополнительными материалами по вакцинации.

"Несмотря на сжатые сроки, правительство и партнеры упорно работают, чтобы завершить все подготовительные процессы и обеспечить вакцинацию для групп населения, имеющих высокий риск развития Covid-19", - написали в сообщении.

Министерство здравоохранения выбрало логистическую компанию ООО "Фармасофт" для развозки вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech. Компанию выбрали через открытый тендер, который провел проект USAID с международной организацией MSH Management sciences for Health.