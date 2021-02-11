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четверг, 11 февраля 2021 00:23

МОЗ выбрало компанию, которая будет развозить вакцину от Covid-19

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МОЗ выбрало компанию, которая будет развозить вакцину от Covid-19
Вакцину от Covid-19 будет развозить ООО "Фармасофт". Фото: Reuters

Министерство здравоохранения выбрало логистическую компанию ООО "Фармасофт" для развозки вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech. Компанию выбрали через открытый тендер, который провел проект USAID с международной организацией MSH (Management sciences for Health).

"По его результатам избрали логистическую компанию ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры", - написал в Фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в ближайшее время с победителем тендера организуют встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer/BioNTech.

Вакцинация в Украине начнется после 15 февраля. К этой дате в Украину будут поставлены 117 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Министерство здравоохранения также получило подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин для профилактики Covid-19, которые были разработаны компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом и американской компанией NovaVax.

Европейская комиссия разрешила Польше перепродавать Украине вакцины от коронавируса. Польша сможет перепродать 12 млн доз препарата AstraZeneca.

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