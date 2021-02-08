В Зеленского уверяют, что обязательной вакцинации не будет

Никакого механизма обязательной иммунизации отдельных групп населения не разрабатывалось. Фото: pixabay

В Украине пока не обсуждают вопрос обязательной вакцинации от коронавируса.

Сейчас такого механизма не разрабатывают, пишет "РБК-Україна" по словам собеседника из окружения президента.

Он заверил, что никакого механизма обязательной иммунизации отдельных групп населения не разрабатывалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По меньшей мере половина населения получит вакцину - Зеленский

Если такие планы действительно будут серьезно рассматривать, то не в ближайшем будущем.

Для вакцинированных от коронавируса Украина будет снимать ограничения. Их будет также для той категории людей, которые переболели. Вакцинация - один из правильных шагов для Украинской относительно путешествий.