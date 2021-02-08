Привитым украинцам карантин будут отменять

Вакцинация один из правильных шагов для Украинской относительно путешествий. Фото: pixabay

Для вакцинированных от коронавируса Украина будет снимать ограничения.

Их не будет также для той категории людей, которые переболели, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он утверждает, что вакцинация - один из правильных шагов для украинцев относительно путешествий.

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"Мы будем как государство отменять карантинные запреты для людей, которые вакцинируются или которые переболели Covid-19", - заявил он.

Зеленский назвал главной задачей охват вакцинацией не менее половины населения Украины в течение этого и начале следующего года. Президент заявил о "дорожной карте" по вакцинации.