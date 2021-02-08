По меньшей мере половина населения получит вакцину - Зеленский

Зеленский собрал форум в понедельник.

Президент Владимир Зеленский готов личным примером показать, что вакцинация от коронавируса важна. Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.

"Недавней была задача обеспечения Украины достаточным количеством доз качественной вакцины от ведущих международных производителей. Мы договорились о поставке вакцин от компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novovaks. 1-й этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейци.

Однако мы столкнулись с новой проблемой - недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это серьезный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов личными примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасная, нужна", - заявил он.

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Зеленский назвал главной задачей охват вакцинацией не менее половины населения Украины в течение этого и начале следующего года.

Президент заявил о "дорожной карте" по вакцинации.

"Эта карта разработана для обеспечения равного доступа к вакцине для всех жителей Украины", - сказал Зеленский.

"Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий", - рассказал президент. Также добавил, что с поставками вакцины Украине будет помогать Польша.

За последние сутки в Украине обнаружили 2141 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях.