В украинской армии стремительно увеличивается численность больных Covid-19

В украинской армии заболели 50 человек в сутки. Фото: Минобороны

В Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 618 человек по состоянию на утро 5 сентября. За последние сутки обнаружили 50 новых случаев.

"По состоянию на 10.00 5 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 618 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 570 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - пишет пресс служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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На лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерли и 1036 – выздоровели.