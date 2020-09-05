Более 2800 человек заболели коронавирусом за сутки

Больше всего случаев, а именно 380, зафиксировано в Харьковской области. Фото: ukrinform.ua

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерли и 1036 – выздоровели.

Об том сообщил СНБО.

Больше всего случаев, а именно 380, зафиксировано в Харьковской области. Еще 315 больных обнаружили в Киеве, 226 – в Тернопольской и 222 – в Одесской области.

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Больше всего летальных случаев от COVID-19 за минувшие сутки произошло во Львовской области - 6. По 5 больных умерло в Харьковкой, Киевской и Черниговской областях. По 4 – в Киеве, в Ивано-Франковской и Одесской областях.

3 сентября в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.