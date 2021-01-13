В Украине заработает медицинская авиация - Минздрав назвал даты

Тяжелобольных в Украине смогу транспортировать вертолетом. Фото: pixabay

В Украине начинают проект единого аэромедицинского пространства.

Таким образом Министерство здравоохранения планирует запустить гражданскую медицинскую евакувацию тяжелобольных, что также поможет в развитии трансплантации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уверяет, что в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов по аэромедицинской эвакуации во Львове и Киеве. Это будет возможно, когда Кабмин примет соответствующее постановление МЗ "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства Украины", которое разработали совместно с Министерством внутренних дел.

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По словам Степанова, после того, как правительство примет этот документ, в Украине смогут вовремя транспортировать воздушным путем анотомичние материалы и реципиентов. Первоначально, такой услугой будут пользоваться для трансплантации сердца.

"В каждом из выбранных для пилотных проектов регионов будут дежурить 24/7 экипажи и медицинские бригады. Итак, воздушные экипажи будут вылетать к людям с острыми задержками кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожогами второй и третьей степени в более 20 процентов площади поверхности тела или ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей ", - сказал Степанов.

Министр добавил, что также экипажи будут посылать в случаях травмы позвоночника, проникающие ранения тела, травматические ампутации конечностей, переломы двух или более трубчатых костей и т.д., в случаях массовых поражений, стихийных бедствий, и если пациенты получили травмы в результате утопления, падения с высоты, дорожно транспортное происшествие, схода снежных лавин и смещения грунта.

В Украине с 1 января заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая объединяет доноров с реципиентами. Без такой системы развитие трансплантации в стране было бы невозможно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.