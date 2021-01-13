В Украине заработает медицинская авиация - Минздрав назвал даты

 
Ексклюзивы
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 441
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 837
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 405
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 630
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1431
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2286
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Создали аппарат, который затягивает новую кожу на место ожогов
Создали аппарат, который затягивает новую кожу на место ожогов
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 315
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 306
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1197
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 11:10

В Украине заработает медицинская авиация - Минздрав назвал даты

  Комментировать
В Украине заработает медицинская авиация - Минздрав назвал даты
Тяжелобольных в Украине смогу транспортировать вертолетом. Фото: pixabay

В Украине начинают проект единого аэромедицинского пространства.

Таким образом Министерство здравоохранения планирует запустить гражданскую медицинскую евакувацию тяжелобольных, что также поможет в развитии трансплантации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уверяет, что в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов по аэромедицинской эвакуации во Львове и Киеве. Это будет возможно, когда Кабмин примет соответствующее постановление МЗ "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства Украины", которое разработали совместно с Министерством внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больных будут эвакуировать вертолетом

По словам Степанова, после того, как правительство примет этот документ, в Украине смогут вовремя транспортировать воздушным путем анотомичние материалы и реципиентов. Первоначально, такой услугой будут пользоваться для трансплантации сердца.

"В каждом из выбранных для пилотных проектов регионов будут дежурить 24/7 экипажи и медицинские бригады. Итак, воздушные экипажи будут вылетать к людям с острыми задержками кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожогами второй и третьей степени в более 20 процентов площади поверхности тела или ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей ", - сказал Степанов.

Министр добавил, что также экипажи будут посылать в случаях травмы позвоночника, проникающие ранения тела, травматические ампутации конечностей, переломы двух или более трубчатых костей и т.д., в случаях массовых поражений, стихийных бедствий, и если пациенты получили травмы в результате утопления, падения с высоты, дорожно транспортное происшествие, схода снежных лавин и смещения грунта.

В Украине с 1 января заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая объединяет доноров с реципиентами. Без такой системы развитие трансплантации в стране было бы невозможно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине заработает медицинская авиация - Минздрав назвал даты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 17811
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 12483
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 2 Просмотров: 10881
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 10332
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 7111
Здоровье
Минздрав прокомментировал низкий уровень эффективности Covid-вакцины Sinovac
Минздрав прокомментировал низкий уровень эффективности Covid-вакцины Sinovac Просмотров: 144
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
 Просмотров: 513
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
 Просмотров: 1638
До мая 2022 хотят вакцинировать половину населения Украины
До мая 2022 хотят вакцинировать половину населения Украины Просмотров: 216
Как украинцы страдают от "геополитических столкновений вакцин"
Как украинцы страдают от "геополитических столкновений вакцин" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 789
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть