Начала работать единая система трансплантации органов и тканей

В этом году Минздрав планирует увеличить количество трансплантаций в 2 раза. Фото: pixabay.com

В Украине с 1 января заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая объединяет доноров с реципиентами.

Без такой системы развитие трансплантации в стране было бы невозможно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

В этом году Минздрав планирует увеличить количество трансплантаций в 2 раза. Также в планах 1-я в Украине пересадка легких.

В Минздраве работают над разработкой механизма привлечения к транспортировке анатомических материалов представителей всех видов транспорта, в частности гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции и Госпогранслужбы.

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Для улучшения системы трансплантации в Украине надо значительную часть работы перевести в автоматический режим. Работать над осведомленностью общества. Объяснять, что "черной трансплантологии" не может быть, потому что в процессе донорства задействовано почти 50 специалистов. Также надо расширить базы забора органов.