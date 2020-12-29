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вторник, 29 декабря 2020 15:49

"Фраза "черные трансплантологи" абсолютно ложная" - эксперт

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Автор: Фото предоставлено Романом Морару-Бурлеску
  Роман Морару-Бурлеска заведующий Черкасского областного центра онкоурологии рассказал о потенциале развития трансплантации в Украине
Роман Морару-Бурлеска заведующий Черкасского областного центра онкоурологии рассказал о потенциале развития трансплантации в Украине

Для улучшения системы трансплантации в Украине надо значительную часть работы перевести в автоматический режим. Работать над осведомленностью общества. Объяснять, что "черной трансплантологии" не может быть, потому что в процессе донорства задействовано почти 50 специалистов. Также надо расширить базы забора органов.

Об этом Gazeta.ua рассказал заведующий Черкасского областного центра онкоурологии Роман Морару-Бурлеску.

"Трансплантация заработает, когда большая часть работы будет выполняться в плане поиска доноров, единых электронных систем автоматически. Пока это делается за счет энтузиастов тех центров, которые хотят в этом развиваться. И это очень позитивный шаг, чтобы система начала работать. Трансплантация - это работа не одного центра, а система с комплексом мероприятий. Это государственный центр доноров и реципиентов, где мы сможем определять, куда орган "пойдет". Система на этапе старта. Если в этом году было выделено 112 миллионов гривен и включены 24 центра, то на следующий будет дополнительно задействовано еще 14 центров и выделено 502 миллиона гривен. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть расходы на систему трансплантации", - говорит Роман Морару-Бурлеску.

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В 2020 году Черкасский областной центр онкоурологии стал первым в Украине, где пересаживают и костный мозг, и органы. 31 октября впервые провели трансплантацию почки от родственного донора. В декабре состоялась вторая операция. Пересадка органа состоялась в рамках пилотного проекту за счет государства.

"К трансплантации мы готовились давно. Закупали лучшее оборудование, чтобы соответствовать уровню современных центров. Мы имеем одну из лучших в стране лабораторий. Сложность операций у нас достаточно высокая, это позволило достаточно быстро включиться в процесс трансплантологии. Ездили на обучение в Запорожье, Киев, к пионерам трансплантологии Львовской больницы скорой помощи, где 2019 года сделали первую пересадку почки. Поэтому мы автоматически получили лицензию и 15 июля наш центр вошел в пилотный проект Постановления Правительства. Трансплантация для пациентов - это абсолютно бесплатная процедура. Мы отчитываемся и клиника получает официальные деньги. Это прецедент, которого в Украине никогда не было", - рассказал Роман Морару-Бурлеску.

Автор: Фото предоставлено Романом Морару-Бурлеску
  Роман Морару-Бурлеска заведующий Черкасского областного центра онкоурологии рассказал о потенциале развития трансплантации в Украине
Роман Морару-Бурлеска заведующий Черкасского областного центра онкоурологии рассказал о потенциале развития трансплантации в Украине

На постоянном гемодиализе в Черкасской области находится примерно 350 жителей.

"Список пополняется. Но не все могут быть кандидатами на пересадку от родственного донора. Не всегда результаты обследования родственников идеально подходят для трансплантации. В общем трансплантология почек делится на две части. От живого донора - родственная и от посмертного. В последнем случае проблема в органе, который мы можем получить. Это общенациональный вопрос, потому что в этот проект не включились еще много баз забора органов. Не готовы диагностировать смерть мозга. И переоборудоваться, чтобы организовать посмертное донорство в стране. Людям надо объяснять, что фраза "черные трансплантологи" абсолютно не соответствует действительности. Сделать это где-то в углу, невозможно. Ведь в процессе задействовано не менее полсотни человек, оформляется очень много документов. За рубежом к трансплантации относятся достаточно просто и имеют прижизненные паспорта доноров с показателями и согласия на донорство. В нашей стране к этому еще не совсем готовы. Хотя то, что на базе Львовской больницы скорой помощи проведены пересадки 5 сердец, 10 почек и поджелудочная железа посмертно, указывает, что общество нормально воспринимает эту информацию. Пересадка органов развиваться. Сейчас пока определяются центры, которые смогут стть мощными трансплантационными заведениями", - добавил врач.

В течение ближайших 3-х лет Украина будет иметь трансплантационную независимость. Минздрав активно работает в этом направлении.

Автор: Любовь Карнарук
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29
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