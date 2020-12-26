Когда Украина запустит систему трансплантации

В течение ближайших 3-х лет Украина будет иметь трансплантационную независимость. Фото: opinionua.com

В течение ближайших 3-х лет Украина будет иметь трансплантационную независимость.

Минздрав активно работает в этом направлении. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем это достичь за три года. Это означает, что все наши граждане, которые будут нуждаться в трансплантации, будут ее делать в Украине, а не искать лучшей доли за рубежом", - сказал Степанов.

Минздрав уже инициировал утверждения соответствующей нормативной базы. И на этой неделе правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации. Их теперь 38 и одна частная больница.

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Развитие направления трансплантации - это одна из приоритетных задач, подчеркнул министр. По оценкам Министерства здравоохранения ежегодно испытывают потребность в таких операциях 5 тыс. украинцев.

В Минздраве рассчитывают, что в следующем году в Украине будет сделано не менее 250 операций по трансплантации. В этом году украинские медики сделали 118 операций по трансплантации органов: 8 пересадок сердца, одну из которых совершили вчера во Львове; 19 пересадок печени, 91 пересадку почки. 2019 году в Украине было произведено 78 операций по трансплантации.

25 декабря 2019 в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Бригада врачей во главе с Борисом Тодуровым прооперировали пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией. Знаковое событие для украинской медицины состоялась в Ковельской районной больницы Волынской области.