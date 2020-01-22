В Украине зафиксировали смерть от столбняка

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от столбняка гибнут более 160 тыс. человек. Фото: pmg.ua

От осложнений столбняка умер человек на Волыни.

Он заболел из-за инфекции отмороженной ступни и потому, что поздно обратился к врачам за помощью, сообщает Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"В Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины поступило сообщение, что 19 января 2020 года 43-летний житель Локачинского района, который находился на лечении с диагнозом "столбняк", умер от осложнений этого заболевания", - написали в сообщении.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от столбняка гибнут более 160 тыс. человек. Даже в случае применения самых современных методов лечения столбняка в развитых странах умирают 30-60% госпитализированных больных.

Во Львовской области 7-летний мальчик попал в больницу. У него диагностировали столбняк.Единственный способ защититься от столбняка – вакцинация.