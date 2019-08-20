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вторник, 20 августа 2019 11:33

7-летний мальчик попал в больницу со столбняком

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7-летний мальчик попал в больницу со столбняком
У 7-летнего мальчика обнаружили столбняк. ФОТО: fakty.com.ua

19 августа во Львовской области 7-летний мальчик попал в больницу. У него диагностировали столбняк.

"Мальчик, 7 лет, попал в больницу в три ночи с судорогами. Врачи диагностировали у ребенка столбняк и ввели противостолбнячный иммуноглобулин. Состояние больного до сих пор тяжелое. 10 августа ребенок упал с велосипеда и травмировал колено. Со слов матери, ни одной прививки против столбняка ребенку не делали", – сообщает Центр общественного здоровья.

В 2019-м в Украине зарегистрировано уже 6 случаев столбняка. Один из них - летальный.

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Единственный способ защититься от столбняка – вакцинация.

"Симптомы могут появиться в течение 3-21 дня после заражения. В случае появления первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу. При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти очень высока. Даже с медицинской помощью риск смерти от столбняка достаточно высокий – от 10% до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего и его общего состояния здоровья", – отмечают медики.

У 12-летнего мальчика из Яворовского района Львовской области диагностировали инфекционное заболевание – столбняк.

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