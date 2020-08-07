В Украине впервые пересадили поджелудочную

В Украине планируют проводить больше пересадок. Фото: pexels.com

Операцию по трансплантации поджелудочной железы впервые провели в Украине.

Министерство здравоохранения заявило о стремлении за 2,5-3 лет перейти на трансплантационную независимость, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

В Украине уже провели операции по трансплантации сердца, почки и поджелудочной железы. В будущем украинцам не нужно будет для этого ехать за границу, говорит Степанов.

В этом году в госбюджет заложили миллиард гривен на лечение людей за рубежом. Если операции будут проводить в Украине, то удастся спасти большее количество людей.

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"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

В течение последних 15 лет украинским врачам удалось провести рекордное количество операций по пересадке органов. Только за последние полгода провели 14 пересадок.