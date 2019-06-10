В Украине стартовала благотворительная акция #Ядонор

Сдать кровь — это возможность не только спасти чью-то жизнь, но и оздоровиться самому. ФОТО: tvoemisto.tv

10 июня началась неделя благотворительной сдачи крови. Каждый желающий может прийти в пункт приема и стать донором. Единственное условие — отсутствие противопоказаний.

"В Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Каждая сдача крови очень важна, а любая группа крови нужна каждый день", — подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава призвала всех желающих сдавать кровь и в течение недели публиковать в соцсетях свои фотографии с хэштегом #яДонор или #яДонорка. По словам чиновницы, это поможет сделать донорство в Украине более популярным.

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"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, количество донаций донорской крови в год должно быть не менее 1,3 миллиона. В Украине мы отстаем в 2,5 раза — по 2017 у нас состоялось только 571 тысяча донаций. Но мы можем это изменить", — отметила Супрун.

Сдача крови полезна для организма донора. В выигрыше остается его иммунная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, увеличивается продолжительность жизни.