В Украине стало больше полностью Covid-вакцинированных: свежая статистика

Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, в очередной раз подчеркивает Минздрав. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине иммунизировали от коронавируса более 273 тыс. граждан.

Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, уже более 7,9 млн, сообщила пресс-служба Минздрава.

"1 ноября 273 307 человек вакцинировали от Covid-19. Одну дозу вакцины получили 207 877 человек, полностью иммунизированы - 65 430", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве – самая высокая суточная смертность от Covid с начала пандемии

С начала вакцинальной кампании привились получили одну дозу вакцины 10 453 650 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248. В общей сложности провели 17 968 898 прививок.

"93,2 процента госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - отметили в Минздраве.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.