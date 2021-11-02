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вторник, 02 ноября 2021 11:30

В Украине стало больше полностью Covid-вакцинированных: свежая статистика

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В Украине стало больше полностью Covid-вакцинированных: свежая статистика
Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, в очередной раз подчеркивает Минздрав. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине иммунизировали от коронавируса более 273 тыс. граждан.

Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, уже более 7,9 млн, сообщила пресс-служба Минздрава.

"1 ноября 273 307 человек вакцинировали от Covid-19. Одну дозу вакцины получили 207 877 человек, полностью иммунизированы - 65 430", - говорится в сообщении.

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С начала вакцинальной кампании привились получили одну дозу вакцины 10 453 650 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248. В общей сложности провели 17 968 898 прививок.

"93,2 процента госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - отметили в Минздраве.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.

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