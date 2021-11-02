В Киеве – самая высокая суточная смертность от Covid с начала пандемии

В Киеве рекорд больных и умерших от Covid в сутки. Фото: Минздрав Украины

За прошлые сутки, 1 ноября, в Киеве зарегистрировали 1738 больных коронавирусом, 60 инфицированных умерли. Это максимум за все время пандемии в столице.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Предыдущий рекорд смертей от Covid в столице фиксировали 26 октября - 54 умерших, в том числе годовалый ребенок.

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По официальным данным, в Киеве болеют коронавирусом 24 644 человека. За прошлые сутки выздоровели от коронавируса 1157 киевлян.

Среди других регионов Украины Киев на первом месте по летальным случаям и на пятом по суточному приросту больных.

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.