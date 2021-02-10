В Украине создадут карту спроса вакцинации: зачем это и как зарегистрироваться

Для украинцев создадут карту вакцинации. Фото: pixabay

В Украине появится карта спроса тех, кто хочет получить вакцину от коронавируса.

Для этого будут принимать электронные заявки, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он уверяет, что подать такую заявку можно через портал "Дія".

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"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют прививаться. Так мы можем сформировать спрос в регионах", - считает Федоров.

По его словам, благодаря такой карте можно будет сформировать дату записи на вакцинацию.

Во время массовой государственной вакцинации украинцы не смогут самостоятельно выбирать препарат для инъекции. Причиной является то, что вакцины будут поступать в разное время.