В Минздраве рассказали, смогут ли украинцы выбирать препарат для вакцинации

В Украине во время массовой госвакцинации выбрать препарат нельзя. Фото: pixabay

Во время массовой государственной вакцинации украинцы не смогут самостоятельно выбирать препарат для инъекции.

Причиной является то, что вакцины будут поступать в разное время, рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

"Скорее всего, нет, потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе. Платформа - это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины путем использования единого подхода, то есть или мобильная бригада, или стационарный пункт прививки", - сказал он.

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Также глава ЦОС рассказал, препаратов которой фирмы получим больше.

"Мы понимаем, что наибольшее количество вакцин, которое должно прийти, это от 2 до 3,7 миллиона от AstraZeneca. Те группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только ею", - сказал он.

Медленная вакцинация в Украине может привести к определенным угрозам, в частности к недоверию и закрытым границам. Вакцинация должна начаться на следующей неделе. Потому что через эту проблему может возникнуть недоверие и в других странах.