Назвали главные риски для Украины из-за медленной вакцинации

Медленная вакцинация в Украине может привести к определенным угрозам, в частности к недоверию и закрытым границам.

Об этом рассказала глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандеру на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - отметила она.

Сильвандеру отметила, что вакцинация должна начаться на следующей неделе. Потому что через эту проблему может возникнуть недоверие и в других странах.

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"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о 2-й волне вакцинации", - добавила она.

Зеленский на форуме заявил, что для вакцинированных от коронавируса граждан Украины будут снимать ограничения. Их будет также для той категории людей, которые переболели.