В Украине разбили полевой госпиталь для лечения Сovid-больных - фото

В понедельник, 8 ноября, в Киевской области презентовали возможности мобильного полевого госпиталя Госпогранслужбы.

На мероприятие прибыли около 50 представителей дипломатического корпуса иностранных государств, военных и правоохранительных атташе, представители Офиса связи НАТО, сообщила пресс-служба ДПС.

Фото: dpsu.gov.ua

Мобильный госпиталь может быть многопрофильным. Но, учитывая ситуацию, демонстрировался как инфекционный для лечения Covid-19.

"Госпиталь рассчитан на 60 койкомест и автономно способен оказывать квалифицированную помощь по лечению и диагностике или эвакуации на высшие уровни медицинской помощи. Комплектуется необходимым количеством профильных врачей, медсестер, фельдшеров. Может усиливаться другими специалистами и оказывать квалифицированную медицинскую помощь с элементами с элементами специализированной", - говориться в сообщении.

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Полевой госпиталь укомплектован и баллонами с кислородом и кислородными концентраторами. В его составе есть автономный диагностический комплекс.

"Он позволяет осуществлять качественное рентгенологическое, УЗИ-обследование, имеет передвижную лабораторию. Для автономной работы в полевых условиях госпиталь имеет генераторы, которые снабжают его энергией и полевую кухню", - добавили в ДПС.

8 ноября от осложнений умерли 833 больных Covid-19 в Украине. Это очередной антирекорд. 91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе - не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.