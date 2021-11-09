В Украине - новый трагический антирекорд с Covid

Украина переживает пик пандемии, сообщал министр здравоохранения. Фото: pixabay.com

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 18 988 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений 833 больных Covid-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Среди инфицированных – 1 183 детей и 426 медработников.

833 – максимальная суточная смертность от 5 ноября. Тогда фиксировали 793 летальных случаев.

Наибольшее количество инфицированных в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и Киеве (1204).

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С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 11 546 721 человек, полностью иммунизировались и получили две дозы – 8 038 054 человек.

"91,1% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе - не вакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - сообщает Минздрав.

Дополняется.