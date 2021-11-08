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Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
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Украина переживает пик пандемии, сказали на совещании.
Фото: president.gov.ua

Тенденция к увеличению количества больных Covid-19 сохраняется.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского в понедельник сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На прошлой неделе на пике заболеваемости обнаружили 27,3 тыс. новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тыс. человек.

Однако, по словам Шмыгаля, происходит некоторая стабилизация по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей ранее.

17 областей находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из "красной" зоны.

В то же время в Киеве сохраняется тенденция роста количества больных коронавирусом. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о необходимости обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы.

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Шмыгаль также напомнил, что с понедельника могут отстранять от работы невакцинированных представителей некоторых профессий, в том числе педагогов и госслужащих. В учебных заведениях сейчас работают, в том числе офлайн, 100-процентно вакцинированные преподаватели.

Украина переживает пик пандемии, который многие страны уже прошли, и этим обусловлены высокие показатели смертности среди больных коронавирусом, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди госпитализированных с Covid-19 более 95% не вакцинированы.

В Украине уже вакцинировались 11,5 млн граждан, из них 8 млн – двумя дозами.

За прошлые сутки от Covid-19 умерли 473 человека. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом фиксируют в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

В прошлые выходные Украина получила 1,4 млн вакцин Pfizer и 2,9 млн доз вакцины Moderna.

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