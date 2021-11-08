Украина получила еще 1,4 млн вакцин Pfizer

В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
"На выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer, закупленная за средства государственного бюджета, 1 млн 400 тысяч доз", - рассказал.
Три недели подряд прививки против коронавируса получают более 1,5 млн человек.
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В выходные в Украину доставили еще более 2,9 млн. доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Ее предоставил бесплатно фонд ЮНИСЕФ.
За минувшие сутки от Covid-19 скончались 473 человека. Больше всего случаев инфицирование коронавирусом фиксируют в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.
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